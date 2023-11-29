烏軍情局長妻子重金屬中毒 (15:53)

瑪麗安娜（Marianna Budanova）是GUR負責人布達諾夫（Kyrylo Budanov）的妻子。她日前因身體愈來愈不適，送院接受檢查。烏克蘭傳媒Babel報道，瑪麗安娜體內發現大量「不會用在日常生活或軍事事務上出現」的重金屬，因此當局懷疑有人企圖下毒。GUR發言人尤索夫（Andriy Yusov）透露，這次攻擊用上了極具毒性的汞（水銀）和砷（砒霜），調查人員「主要的假設」是涉及俄羅斯。他還說，「目標是妻子」，因為「（敵人）根本不可能直接接觸到指揮官」。他又透露，當局在其他GUR僱員體內同樣驗出重金屬，但拒談人數。

《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）周二引述警方知情人士報道，執法人員認為毒藥「很可能是通過混在食物中」而被服下。知情人士還說：「瑪麗安娜一直抱怨身體很不舒服，所以到醫院接受檢查，結果證實中毒。」消息指她經過第一階段治療後，病情已有改善。

37歲的布達諾夫在烏克蘭備受敬重，曾策劃一系列特別行動，部分深入俄羅斯境內。尤索夫今夏表示，布達諾夫曾面對至少10次俄羅斯策動的暗殺。他今年9月獲晉升為中將，更有傳言指他將出任國防部長。瑪麗安娜是心理學家，也是基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）的助手，她和丈夫住在戒備森嚴的GUR總部內。今次懷疑暗殺事件，凸顯烏克蘭出現嚴重保安漏洞。（法新社/紐約時報/衛報/華盛頓郵報）