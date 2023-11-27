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朝鮮恢復接壤韓邊境部署軍隊重武　《勞動新聞》：違反軍事協定責任在韓方 (14:11)

韓國韓聯社周一（27日）報道，朝鮮宣布違反《九一九軍事協議》後，近日恢復在接壤韓國邊境部署軍隊和重型武器，並重設哨崗。韓國總統府辦公室表示，總統尹錫悅稱會監視朝鮮在邊境的活動，隨時準備應對。勞動黨機關報《勞動新聞》同日發文，強調違反協議責任在韓方。

朝鮮上周二（21日）發射軍事偵測衛星，韓國隨即終止2018年兩國簽署《九一九軍事協議》中限制對朝偵察條款以示抗議。朝鮮國防省上周四（23日）宣布違反整份協議，並稱會立即恢復因該協議停止的所有海陸空軍事措施，包括在朝韓軍事分界線一帶部署的強大武裝部隊及最新武器。

韓聯社周一引述軍官稱，韓軍近日偵測到兩韓邊境上朝方活動增加。報道同時展示韓國國防部發布的照片，可見有朝鮮軍人在非軍事區內一個哨站附近活動。韓軍稱，持重型裝備的朝兵被發現自上周五（24日）起在數個地點中被炸毁的哨崗進行修復工作。韓國在非軍事區有60個哨崗，估計朝鮮有160個，在2018年的協議下，兩韓各自炸毁11個哨崗。報道引述軍方高層稱，目前只有數個哨崗進行修復，但預計朝鮮會將它們全部修復，因為哨崗對監視而言十分重要。

朝鮮官媒朝中社周一報道，朝鮮外交部指出，發射監測衛星是基於監視美國和其盟國的需要，朝鮮會繼續行使主權，包括發射衛星。（韓聯社/路透社）

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