新西蘭3黨組新政府　首現兩黨領袖先後出任副總理 (15:32)

在上月大選贏得最多議席的在野國家黨，過去數周與行動黨和優先黨就政策和內閣人選艱難談判。53歲的盧克森在新政府中將出任總理兼情報安全部長，彼得斯也會再次出任外長，財長則由國家黨副黨魁威利斯（Nicola Willis）擔任。20個內閣席位中，國家黨佔14席，另兩黨分享6席。

根據聯合政府文件，新政府計劃廢除上屆工黨政府提出的離岸油氣探勘禁令，以及禁止向未來世代販售香煙的禁令。新政府將降低個人所得稅，以兌現競選承諾。然而，對外國買家開放房屋市場並向他們課稅的計劃卻遭擱置。

外界關注78歲的彼得斯和40歲的西摩如何合作。在競選期間，雙方多次互相抨擊，西摩今年較早時曾形容彼得斯是該國最不可信政客。2020年時，彼得斯曾向西摩說：「在擂台上你對着我只捱得到10秒。」彼德斯周五說，雙方「已經握手」，正學習信任對方。

將率先擔任副總理的彼得斯立場民粹，2005和2017年曾任外長，對上一次就任時曾啟動「太平洋重置」計劃，加強拉攏區內國家。彼德斯周五被問到會如何應對中國在區內的影響力時說，所有國家的關係都重要，期望北京也是如此對待新西蘭，又稱國家大小不重要，尊重才重要。西摩2014年開始任國會議員，並成功推動安樂死和墮胎合法化，2019年曾在奧克蘭參與香港反修例示威。

（路透社/法新社/新華社/中央社）