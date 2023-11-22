朝射間諜衛星　金正恩稱提升戰爭遏制力　韓中止雙邊協議限制偵察條款 (12:03)

綜合朝中社及韓聯社報道，朝鮮「千里馬-1」型新型衛星運載火箭於周二晚10時42分，在平安北道鐵山郡西海衛星發射場升空，705秒後軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號順利進入軌道。

朝中社稱，發射偵察衛星是朝鮮自衛權強化的合法權利，朝鮮領袖金正恩在現場觀摩發射過程後，讚揚這為提升朝鮮戰爭遏制力作出巨大貢獻。報道又稱，國家航空航天技術總局將在短期內再發射幾枚偵察衛星。

正在英國訪問的總統尹錫悅在倫敦緊急召開國安會議，會上敲定中止《九一九韓朝軍事協議》部分內容效力的方針。韓國總理韓德洙隨後臨時召開國務會議，審議通過中止《協議》部分條款的效力，直至韓朝雙邊恢復互信。韓朝於2018年簽署該《協議》，商定在陸海空全面停止一切敵對行為，並劃設緩衝區。

白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）稱，這次發射公然違反聯合國安理會決議，加劇緊張局勢。聯合國秘書長古特雷斯則對強烈譴責朝鮮利用彈道導彈技術發射軍事衛星，重申朝方利用彈道導彈技術進行任何發射都違反安理會決議，呼籲朝鮮重返對話。（韓聯社/朝中社/法新社/路透社）