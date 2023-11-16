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習拜會結束　習近平：堅信中美關係前景光明　拜登：確保兩國競爭不走向衝突【短片】 (07:37)

習近平拜登三藩市費羅麗莊園會晤（法新社/央視微博片段）

國家主席習近平於美國西岸時間周三（15日）在三藩市費羅麗莊園，與美國總統拜登舉行中美元首峰會。習近平指出，50年來，中美關係從來不是一帆風順，總會有這樣那樣的問題，總是在曲折中向前發展；這麼兩個大國，不打交道是不行的，想改變對方亦是不切實際，衝突的後果是無法承受的。

習近平說：「我還是那個看法，大國競爭不是這個時代的底色，解決不了中美兩國和世界面臨的問題。」他續稱，這個地球容得下中美兩國，「我們各自的成功是彼此的機遇」。中美兩國歷史文化、社會制度、發展道路不同，這是客觀現實。但是只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道。習近平表示：「我堅信，中美關係的前景是光明的。」

拜登向習近平說：「我認為最重要的是，你我清楚了解彼此，沒有誤解或是溝通不順暢的狀況。」拜登又稱，他與習近平必須確保美中之間的競爭不能走向衝突，並稱他過去與習近平的會面均是「坦率、直接和有益的」。

拜登強調，面對面討論是無可取代的，坦誠的交流是雙方、也是世界的期望，領導人有責任為其人民共同努力，包括在氣候變遷、打擊毒品販運和人工智能等議題上共同努力。

中美元首會晤於下午1時35分結束，持續兩個小時許。隨後，習近平出席拜登舉行的宴會。（央視/CNN）

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