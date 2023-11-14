彭博稱泰邀中國警察聯合巡邏景點　泰方否認：僅邀請協助辦案 (15:06)

泰國暹羅百麗宮購物中心（Siam Paragon）上月3日發生槍擊事件，兩名中國遊客一死一傷。受此影響，中國遊客數量開始減少。彭博社報道，泰國當局為了提高中國旅客信心，計劃安排中國警察到部分著名景點巡邏，並稱泰國首相賽塔、警方高層和旅遊部門官員已於周日（12日）開會討論相關計劃。報道稱，旅遊局長塔帕尼（Thapanee Kiatphaibool）向記者說：「我們正與中國大使館討論將中國警察送到泰國參與巡邏計劃。」她還說，類似計劃以往在意大利也成功推行。

有關計劃消息在泰國引起網民熱議，大部分網民擔心計劃一旦推出，將令身處泰國的中國海外異見人士身陷困境。

首相府發言人猜·瓦差隆（Chai Wacharonke）緊急澄清，稱有關「聯合巡邏」的報道不準確，強調中國警察不會加入巡邏，只是協助泰國警察辦案，不會削弱泰國主權，批評傳媒炒作。國家警察總署署長多薩（Torsak Sukvimol）也否認聯合巡邏的報道。塔帕尼隨後澄清，聯合巡邏計劃只是邀請中國警方合作的建議之一，還未展開討論，預計本周會與中方商討。（彭博社/曼谷郵報/中通社/中央社）