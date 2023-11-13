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加拿大前時裝大亨80年代起性侵多名女子　4項性侵罪成 (16:32)

82歲加拿大前時裝大亨尼加德（Peter Nygard）涉嫌在1980年代末至2005年期間，於他位於多倫多的辦公大樓性侵5名女子，被控5項性侵及1項強制禁錮罪名。安大略省高等法院周日（12日）裁定其中4項性侵罪成。

加拿大CBC報道，4名女性及1名事發時僅16歲的女子在過去約6周的審訊中作證，指控尼加德在辦公大樓的私人睡房襲擊她們。加國檢察官指被告在社交場合認識這些女性，然後邀請她們到他的公司總部，而所有「參觀」都在他的睡房結束；該房間有一張大牀、酒吧、電視和按摩浴缸，門沒有把手，並由尼加德控制門鎖，當女子被困後就遭尼加德性侵。

檢察官塞爾邦（Ana Serban）稱尼加德利用其富有時裝設計師的權力和地位，引誘和性侵年輕女性。尼加德作證時則堅持不記得有見過其中4名原告，亦不記得數十年前與她們有過任何互動，並否認不當性行為和性侵指控。其律師團隊更稱事主是藉官司謀取金錢利益。

加國警方在2020年底應美國要求拘捕尼加德，遭拘留至今，他被美方指控利用自己的企業引誘婦女和女孩，滿足自己及其伙伴的性慾，而加警在約1年後亦對他提出起訴。尼加德在加國曼尼托巴省及魁北克省面對性侵及非法禁錮罪名，他亦正尋求阻止被引渡往美國，他在紐約面臨9項指控，包括合謀敲詐勒索及以賣淫為目的運送未成年人等。

（衛報/法新社/路透社）

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