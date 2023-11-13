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美華裔女與父母疑遭殺害棄屍　荷里活製片人兒子被捕　涉棄屍閉路電視曝光 (15:28)

美國洛杉磯一名華裔女子與父母疑遭丈夫殺害及棄屍，上周四（9日）洛杉磯警察局以涉嫌謀殺拘捕35歲、荷里活著名製片人Sam Haskell兒子Samuel Haskell（下稱Haskell），其妻子李梅（Mei Li Haskell，音譯）、岳父Gaoshan Li、岳母Yanxiang Wang至今仍然失蹤。

上周三（8日）洛杉磯警察局接報有人在垃圾桶發現女性軀幹殘肢，追查後拘捕Haskell，Haskell與妻子李梅、岳父岳母、3個孩子同住，住所與垃圾桶相距近10公里，警員稱屋內有犯罪證據，包括血跡。

至上周六（11日）有閉路電視片段在美國娛樂網站TMZ曝光，疑記錄了Haskell僱工人搬走兩袋可疑大垃圾袋、Haskell親自棄置垃圾袋畫面，而上述疑記錄Haskell棄置垃圾袋的片段拍攝地點，與女性殘肢被發現地點吻合。

美國全國廣播公司第四台（NBC4）周五（10日）報道，有數名工人稱Haskell曾以500美元（約3900港元）僱用他們從住所搬走3個聲稱有石頭的大垃圾袋，但工人形容感覺垃圾袋又軟又濕，每個重約50磅。工人駛離Haskell住所後打開袋，發現內有人體部位，故折返將袋放在馬路、退還報酬並報警。惟警察抵達現場時，大垃圾袋已消失，至今只有一個袋被尋獲。

（綜合報道）

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