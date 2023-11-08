葡萄牙總理科斯塔辭職下台　涉貪腐濫用職權調查 (14:05)

葡萄牙總檢察署正對該國北部兩個鋰礦開採權，以及在南岸錫尼什建設氫工廠和數據中心的計劃展開調查，並於周二早上聯同警方在全國聯合展開大規模行動，包括搜查科斯塔的辦公室和官邸，以及多名部長的辦公室。

當地傳媒報道，基礎設施部長加蘭巴（João Galamba）、環境部長科爾迪羅（Duarte Cordeiro）及前環境部長費爾南德斯（João Pedro Matos Fernandes）是今次行動的主要對象。加蘭巴在上屆政府中擔任負責能源事務的國務秘書。總理幕僚長埃斯卡里亞（Vítor Escaria）、總理私人顧問兼「好友」馬查多（Diogo Lacerda Machado）、錫尼什市（Sines）市長馬斯卡倫哈斯（Nuno Mascarenhas）及錫尼什市一家公司的兩名高層被捕。

總檢察署稱，疑犯涉利用科斯塔的名義去「疏通」涉及相關項目協議的「程序」。科斯塔則因涉嫌私下干預加快審批鋰開發和氫生產牌照，被獨立調查。

科斯塔在電視講話中表示，對他可能被刑事起訴的消息感到「震驚」，稱在其誠信被質疑下無法繼續擔任總理職務。他表示，願意積極配合司法系統，「以揭示全部真相」。

領導葡萄牙社會黨的科斯塔在2015年首次擔任總理，分別於2019年、2022年連任，近期面對一系列醜聞困擾，支持度受挫，他下台後預計葡萄牙將舉行大選。

（新華社/中新社/法新社/路透社）