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朝鮮關閉多間駐外使領館　韓國統一部：料與朝鮮被制裁有關 (15:50)

多家外國傳媒報道，朝鮮最近勢似要關閉駐香港、西班牙等十多家歐亞非大使館或領事館，佔其駐外外交機構近25%。韓國統一部周二（10月31日）表示，相信與朝鮮受國際制裁、銀根短缺有關。

韓國通訊社Newsis周三（11月1日）報道，西班牙人民共產黨（PCPE）官網昨日上載外交照會文件，表示朝鮮已關閉駐西班牙的大使館，將改由意大利大使館兼管當地業務。朝鮮國營朝中社周一（10月30日）報道，朝鮮駐安哥拉、烏干達的大使上周拜訪所駐地的政要道別。該兩國的傳媒接着報道，該國的朝鮮大使館已經關閉。

日本《讀賣新聞》上周五（10月27日）報道，朝鮮駐非洲十餘處的駐外使領館打算關閉，並已在10月中向北京通報即將關閉駐港總領事館。本報今午致電擬查詢，接聽後電話便斷線。路透社報道，朝鮮駐港總領館是該國取得外匯和物資的基地，但相信因為香港生活成本高企，難以維持運作。

中國外交部發言人汪文斌周三主持例行記者會，路透社記者問到中方對朝方關閉香港領事館有何解釋，汪文斌回應說各國均有權根據自身實際情況和需要，決定設立或撤銷該國駐外領事機構，中方尊重朝鮮關閉其駐香港總領館的決定。

朝鮮與全球159國建交，原駐外的大使館、領事館及代辦共53間。設立監測朝鮮消息網站NK Pro的奧卡羅爾（Chad O'Carroll）形容，關閉十多間使領館是朝鮮建國數十年來「最大的外交政策調整」。他推測這是因為國際制裁所致，認為此情况將使朝鮮更難與世界接軌，也可能削弱該國經濟。（路透社/Newsis/韓聯社/東亞日報/鳳凰網）

相關字詞﹕朝鮮 大使館 領事館 制裁 編輯推介

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