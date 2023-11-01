玻利維亞與以色列斷交　智利哥倫比亞召回大使 (15:01)

玻利維亞署任外長普拉達（Maria Nela Prada）周二表示，以色列在加沙的攻擊已導致數以千計平民死亡，並令大批巴人流徙，考慮到以色列在加沙犯下的罪行，玻利維亞決定與以色列斷交，並計劃向衝突受害者提供人道主義援助。副外長馬馬尼（Freddy Mamani）指摘以色列「阻止食物、水和其他生活必需品進入（加沙）的封鎖」和襲擊加沙行為不恰當，要求以色列立即停止。哈馬斯對玻利維亞的決定表示歡迎，呼籲與以色列關係正常化的阿拉伯國家加入。

此外，擁有阿拉伯世界以外最多巴勒斯坦人的智利，總統博里克（Gabriel Boric）同日宣布，鑑於「以色列在加沙犯下令人無法接受的違反國際人道主義法行為」，智利決定召回駐以色列大使。哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）也表示，他以以色列「屠殺巴人」為由召回駐以大使。

巴西總統盧拉也敦促停火，並表示巴人武裝分子對以色列發動恐襲，並不能成為在加沙殺害「數以百萬計無辜人民」的理由。巴西目前是聯合國安理會輪任主席國。（衛報/法新社/新華社）