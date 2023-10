以軍攻入加沙北部　CNN稱已越界逾3公里　伊朗總統警告或迫使各方行動【短片】 (10:12)

美國有線新聞網絡(CNN)報道稱,有網傳影片顯示以色列士兵在加沙一間酒店的天台插上以色列國旗。CNN分析該影片的拍片位置,顯示以軍地面部隊已越過加沙北部邊境,並推進逾3公里。《耶路撒冷郵報》報道稱,相信是自2005年以色列撤出加沙以來,加沙首次再有以色列國旗升起。以軍亦發布短片,顯示以軍地面部隊在加沙北部行動。

伊朗總統萊希批評,以色列的地面行動已「逾越紅線」,警告或迫使各方採取行動。他指摘美國要求其他國家切勿插手,惟同時向以方提供大量援助。

As we continue to expand our ground operations in northern Gaza:



🔴IAF aircraft, guided by IDF troops, struck Hamas structures.

🔴Anti-tank missile launch posts & observation posts were struck.

🔴Multiple terrorists were eliminated. pic.twitter.com/XMwKPKGZ1R— Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023