以軍攻入加沙北部　CNN稱已越界逾3公里　伊朗總統警告或迫使各方行動【短片】 (10:12)

美國有線新聞網絡（CNN）報道稱，有網傳影片顯示以色列士兵在加沙一間酒店的天台插上以色列國旗。CNN分析該影片的拍片位置，顯示以軍地面部隊已越過加沙北部邊境，並推進逾3公里。《耶路撒冷郵報》報道稱，相信是自2005年以色列撤出加沙以來，加沙首次再有以色列國旗升起。以軍亦發布短片，顯示以軍地面部隊在加沙北部行動。

伊朗總統萊希批評，以色列的地面行動已「逾越紅線」，警告或迫使各方採取行動。他指摘美國要求其他國家切勿插手，惟同時向以方提供大量援助。

（路透社／法新社／CNN／耶路撒冷郵報）