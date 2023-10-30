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以軍攻入加沙北部　CNN稱已越界逾3公里　伊朗總統警告或迫使各方行動【短片】 (10:12)

以軍坦克通過鐵欄進入加沙北部（法新社片段）

以色列總理內塔尼亞胡上周六（28日）宣布與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰事進入「第二階段」，以軍地面攻勢升級，周一（30日）清晨向加沙地帶北部發動猛烈空襲及坦克炮彈攻擊，而南部亦持續有炮火襲擊。哈馬斯周日（29日）表示，其武裝分子正在加沙進行激烈戰鬥。

美國有線新聞網絡（CNN）報道稱，有網傳影片顯示以色列士兵在加沙一間酒店的天台插上以色列國旗。CNN分析該影片的拍片位置，顯示以軍地面部隊已越過加沙北部邊境，並推進逾3公里。《耶路撒冷郵報》報道稱，相信是自2005年以色列撤出加沙以來，加沙首次再有以色列國旗升起。以軍亦發布短片，顯示以軍地面部隊在加沙北部行動。

伊朗總統萊希批評，以色列的地面行動已「逾越紅線」，警告或迫使各方採取行動。他指摘美國要求其他國家切勿插手，惟同時向以方提供大量援助。

（路透社／法新社／CNN／耶路撒冷郵報）

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