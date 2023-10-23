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岸田文雄施政演說宣布減稅　形容未來3年是「變革期」 (20:06)

日本首相岸田文雄周一（23日）在眾議院全體會議發表施政演說，承諾未來3年採取包括減稅等措施，重振因高通脹和薪酬加幅乏力而受壓抑的日本經濟。岸田又承諾借助可持續的薪酬上升及強勁投資，加強日本的供應能力以創造經濟增長。

岸田在演說中強調經濟是其最優先考慮，形容未來約3年為「變革期」，表示數周內會制定新的經濟刺激計劃，藉此紓緩民眾因物價上漲面對的壓力，措施包括家庭減稅、鼓勵企業投資及推動薪酬上升。岸田稱為協助民眾應對生活成本增加，包括主因俄軍侵烏而造成的能源價格上漲，宣布原定今年底到期的汽油、電力和天然氣補貼會延長至明年春季。他亦強調支持低收入人士的重要性，表示會透過地方政府提供額外援助。

日本2022年財政年度稅務收入達71.14萬億日圓（約3.7萬億港元），是連續第三年錄得新高。岸田上周五（20日）指示自民黨及盟友公明黨研究如何把政府收入回饋民眾後，昨日（22日）提及薪酬上升追不上物價急升的情况，指出「要把稅收增加的一部分公正且合理地回饋國民」。

岸田又表示，政府向有意增加員工薪金的企業減稅，此外未來2至3年會加強可提高供應能力的支援措施，包括對半導體及低碳等與國家安全相關的大型投資，其他措施細節有待執政黨的稅制調查會討論後敲定。

（共同社/法新社/日經中文網）

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