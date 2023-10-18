以軍發片力證醫院遇炸非以色列空襲造成　批哈馬斯誇大死傷 (16:40)

以軍發言人指出，現場沒有空襲一般會造成的坑洞痕迹或建築物嚴重受損情況，「首批資訊」明顯顯示醫院爆炸並非由以色列炸彈造成。發言人表示，以軍到現在才發放這些資訊，是因為軍方需花幾小時「徹底調查」。傑哈德同日較早時發表書面聲明，否認以方指控其火箭炮發射失敗導致今次慘劇，又稱不會以公共設施如醫院等作軍事用途，斥以軍的指控「錯誤」和「無根據」。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以色列的雷達系統會追蹤從加沙發射的火箭炮，發現在周二（17日）傍晚6時至7時，加沙有兩批火箭炮發射，時間就在醫院爆炸前不久。軍方亦稱，兩段獨立影片和截聽到巴人的通訊內容顯示，今次事件是巴人武裝分子火箭炮發射失敗造成。

哈加里又聲稱，哈馬斯知道事故是由「傑哈德」造成，非但沒有澄清，還誇大死傷，並發動「環球傳媒運動」指控以色列，而傳媒協助散播哈馬斯的「謊話」，部分報道和標題至今仍未修正。

以軍表示，自本月7日哈馬斯突襲以色列以來，有約450支由加沙發射的火箭炮未能到達目標，今次醫院爆炸正是例子。

（衛報/BBC/CNN/路透社）

以軍發布片段連結

以色列哈馬斯戰爭：shorturl.at/axLT0