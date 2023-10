以軍發片力證醫院遇炸非以色列空襲造成　批哈馬斯誇大死傷 (16:40)

以軍發言人指出,現場沒有空襲一般會造成的坑洞痕迹或建築物嚴重受損情況,「首批資訊」明顯顯示醫院爆炸並非由以色列炸彈造成。發言人表示,以軍到現在才發放這些資訊,是因為軍方需花幾小時「徹底調查」。傑哈德同日較早時發表書面聲明,否認以方指控其火箭炮發射失敗導致今次慘劇,又稱不會以公共設施如醫院等作軍事用途,斥以軍的指控「錯誤」和「無根據」。

以軍發言人哈加里(Daniel Hagari)表示,以色列的雷達系統會追蹤從加沙發射的火箭炮,發現在周二(17日)傍晚6時至7時,加沙有兩批火箭炮發射,時間就在醫院爆炸前不久。軍方亦稱,兩段獨立影片和截聽到巴人的通訊內容顯示,今次事件是巴人武裝分子火箭炮發射失敗造成。

哈加里又聲稱,哈馬斯知道事故是由「傑哈德」造成,非但沒有澄清,還誇大死傷,並發動「環球傳媒運動」指控以色列,而傳媒協助散播哈馬斯的「謊話」,部分報道和標題至今仍未修正。

以軍表示,自本月7日哈馬斯突襲以色列以來,有約450支由加沙發射的火箭炮未能到達目標,今次醫院爆炸正是例子。

以軍發布片段連結

以色列哈馬斯戰爭:shorturl.at/axLT0

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf— Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023