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加沙醫院遇襲致拜登中東行受阻　約旦取消四方會談 (13:33)

【13:45更新】美國總統拜登周三（18日）出訪中東，原定在約旦與約旦國王阿卜杜拉二世、埃及總統塞西及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，進行四方會談，討論加沙人道危機。但拜登到埗前夕，加沙市一間醫院周二（17日）在空襲中遇炸，造成數百人死亡，約旦方面隨即宣布取消這次會面。白宮方面稱，拜登此次中東之行將會只到以色列

拜登在前往以色列途中，從專機「空軍一號」發聲明，稱對加沙醫院遇炸一事感憤怒，亦為事件造成大量人命傷亡感悲傷。他稱已即時就事件與約旦國王阿卜杜拉二世、以色列總理內塔尼亞胡通話，並指示國安團隊持續匯報事件情況。他又說，美國明確支持保護平民生命安全，為遇難的病人、醫護人員及其他無辜平民致哀。

隨同拜登赴中東的美國白宮發言人柯比表示，拜登稍後與內塔尼亞胡會面時，「會以以色列真正朋友的身分，提出一些尖銳問題」，但未有透露是哪些問題。柯比稱：「以色列已明確和非常強烈地否認他們與此（醫院爆炸）有關。」被問到華府是否假定了以色列無罪，柯比拒絕透露華府認為哪方須負責，只強調拜登已指示國安團隊蒐集盡量多的情報，「好讓我們對發生的事有更多了解」。

柯比亦說，拜登取消去約旦是美國及約旦的雙向決定；阿巴斯決定不出席四方會談是因頒布了巴勒斯坦哀悼3天。

約旦外相薩法迪（Ayman Al-Safadi）周三亦發表聲明，說約旦會繼續與各方合作，好讓當這場峰會召開時，會達到所需要達到的目標，即停止戰爭、運送人道物資到加沙和結束這場危機。（路透社/法新社/CNN/衛報）

以色列哈馬斯戰爭：shorturl.at/axLT0

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