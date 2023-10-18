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加沙醫院遭空襲　哈馬斯稱最少500人死　以色列、巴勒斯坦互指摘【短片】 (12:36)

加沙醫院遭空襲（法新社片段）

【12:36更新】加沙地帶最大城市加沙市的一間醫院，周二（17日）在空襲中遭擊中，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯發聲明稱最少500人死亡。另有加沙民防官員稱最少300人死亡。以色列巴勒斯坦互相指摘是對方所為，巴方指是以軍空襲炸中醫院，以軍稱是加沙第二大武裝勢力巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（Islamic Jihad，簡稱傑哈德）的火箭誤中醫院。

遇炸醫院是加沙市的阿赫利阿拉伯醫院（Al Ahli Arab Hospital），事發時院內有數以百計傷者，以及大批到醫院避難的民眾。以軍稱，情報顯示「傑哈德」其中一支火箭錯誤炸中醫院。事發時以軍沒有在醫院周邊進行空襲，擊中醫院的火箭也不符合以軍軍備，並稱會提供資料，顯示空襲是「傑哈德」造成。以色列總理內塔尼亞胡譴責事件是「加沙的野蠻恐怖分子發動，不是以軍」。「傑哈德」則批評，以軍對該組織的指控不實及無根據，企圖將轟炸醫院的血腥大屠殺責任推卸給「傑哈德」。

哈馬斯譴責事件是戰爭罪行。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯形容事件是大屠殺，宣布巴方哀悼3天。

古特雷斯促立即「人道停火」

各方紛紛譴責事件。正在北京出席「一帶一路」國際合作高峰論壇的聯合國秘書長古特雷斯形容事件可怕，又稱醫院及醫護人員應受國際人道法律保護。他亦呼籲以巴雙方立即「人道停火」，促請哈馬斯立即無條件釋放人質，並敦促以色列立即全面容許人道物資送給加沙人。

聯合國：不能接受「最脆弱人再受害」

歐洲理事會主席米歇爾批評，轟炸平民設施違反國際法。約旦外交部發聲明強烈譴責，批評以色列要為此負上責任。聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）稱，事件死者包括病人家屬及醫護人員，「最脆弱的人再次受害，完全不能接受」。阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）呼籲立即停止這種悲劇。

另一邊廂，聯合國稱加沙其中一間由聯合國開設的學校亦遇炸，最少6人死亡。校內當時有大批逃避戰火的平民在避難。（路透社／法新社）

以色列哈馬斯戰爭：shorturl.at/axLT0

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