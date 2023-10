英國廣播公司(BBC)引述巴勒斯坦新聞通訊社WAFA報道,巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯周日(15日)晚與委內瑞拉總統馬杜羅通電話時表示,巴勒斯坦解放組織(PLO)是「巴勒斯坦人民唯一合法代表」,「哈馬斯的政策和行動不代表巴人」(Hamas' policies and actions do not represent the Palestinian people)。