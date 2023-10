英國外交部發言人表示,祁湛明訪問特拉維夫、耶路撒冷和以色列南部。他探訪過受襲的生還者,以及向以方表達英方支持以國自衛權。(路透社)

Today I’ve seen a glimpse of what millions experience every day.

The threat of Hamas rockets lingers over every Israeli man, woman and child.

This is why we are standing shoulder to shoulder with Israel. https://t.co/bSifINdjBr — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) October 11, 2023