波羅的海天然氣管遭破壞泄漏　芬蘭總統：相信由「外部行為」導致 (15:55)

事發在周日（8日）凌晨。芬蘭的管道營運商表示，長77公里、連接芬蘭和愛沙尼亞的管道Balticconnector出現破洞並發生泄漏，當天已關閉管道，預計需要數個月甚至更長時間完成維修。芬蘭總統尼尼斯托（ Sauli Niinistö）在聲明中說，相信破洞是外部活動引致。芬蘭國家調查局稱，從破損程度來看，這是蓄意行為導致，暫時未有證據顯示是爆炸，但不會是普通人所做成，行事者有一定專業知識。

愛沙尼亞防長佩瓦庫爾（Hanno Pevkur）亦表示，從現場照片可見，破洞是機械式和人為造成。挪威地震研究所證實，事發當日凌晨1時20分曾在附近偵測到可能發生過一次爆炸，芬蘭和愛沙尼亞在40分鐘後偵測到管道氣壓下跌。芬蘭電訊商Elisa亦指出，其通訊電纜同時間受損。

英國《衛報》報道引述獨立地區保安專家穆齊卡（Konrad Muzyka）稱，俄羅斯一艘勘查船今年5月、8月和9日先後在該水域出沒，「很可能俄羅斯勘察過該管道」。芬蘭總理（Petteri Orpo）在記者會上被問到是否認為是俄羅斯所為時，他說暫時不宜妄下定論。

去年9月，連接俄羅斯和德國的兩條大型天然氣管道「 北溪一號線」和 「北溪二號線」先後遭引爆炸彈炸毁，起初外界將矛頭指向俄羅斯，但隨後愈來愈多證據顯示是烏克蘭所為。

（衛報/半島電視台/新華社/路透社）