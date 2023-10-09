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以巴戰事｜港府稱接獲21當地港人查詢　港30人旅行團在以色列 (21:00)

特區政府就以色列和巴勒斯坦最新局勢一事發新聞稿，指出截至今日（9日）下午5時，入境處共接獲21名身在當地的港人查詢，當中5人已安全乘搭航班抵港，另有6人已安全離開當地。入境處會繼續與其餘10人保持聯繫，就其行程及航班資訊提供適切意見和協助。此外，入境處得悉有一個30名港人的旅行團正身處以色列，當中有個別團員選擇提早回港。入境處亦會繼續與該旅行團保持聯繫，按其意願提供可行協助。

入境處掌握上述港人的行程後，主動為原定於較後時間回港的港人，提供較早回港的直航或轉機航班資訊。此外，入境處與大使館一直保持密切聯繫，就透過海陸空離開當地的各項交通安排交換信息，並按相關港人意願提供一切可行協助。

新聞稿提到，身在以色列和巴勒斯坦的港人應注意人身安全，並留意當地就最新情況的公布及中國駐當地大使館和辦事處發布的信息。當地的港人，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話是（852）1868；或透過「入境處流動應用程式」以網路數據致電「1868」熱線；發送信息至「1868」WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐以色列大使館（領事保護與協助電話：（972）3-5459520）或中國駐巴勒斯坦國辦事處（領事保護與協助電話：（970）595776516）聯絡。

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