以巴戰事｜港府稱接獲21當地港人查詢　港30人旅行團在以色列 (21:00)

入境處掌握上述港人的行程後，主動為原定於較後時間回港的港人，提供較早回港的直航或轉機航班資訊。此外，入境處與大使館一直保持密切聯繫，就透過海陸空離開當地的各項交通安排交換信息，並按相關港人意願提供一切可行協助。

新聞稿提到，身在以色列和巴勒斯坦的港人應注意人身安全，並留意當地就最新情況的公布及中國駐當地大使館和辦事處發布的信息。當地的港人，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話是（852）1868；或透過「入境處流動應用程式」以網路數據致電「1868」熱線；發送信息至「1868」WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐以色列大使館（領事保護與協助電話：（972）3-5459520）或中國駐巴勒斯坦國辦事處（領事保護與協助電話：（970）595776516）聯絡。

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