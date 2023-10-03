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紐時：俄羅斯擬進行核動力導彈試飛 (14:04)

美國《紐約時報》周一（2日）報道，從衛星照片、航空數據和俄羅斯的連串動作估計，俄羅斯可能準備、甚至已經於近期進行核動力導彈試飛。

雖然俄羅斯沒有公布太多有關這款名為「Burevestnik」或「SSC-X-9 Skyfall 」的核動力導彈技術細節，但總統普京曾表示它採用核動力，2018年公布時，他揚言這款導彈能擊破美國的導彈防衛系統。外界相信它由傳統固體燃料引擎發射，在空中核反應堆啟動，讓它能長時間飛行。理論上它可以搭載核彈頭。報道稱，Burevestnik射程估計達2.24萬公里。

報道指出，俄羅斯在北極地區一座軍事基地和附近有車輛活動，俄羅斯兩架專用作收集導彈發射數據的飛機，於8月初起靠泊在發射場以南約160公里處，起碼至9月26日仍在該處。此外，過去兩周美國偵察機在該區兩次出動；俄方8月31日亦向機師發出臨時危險區警告，要求機師勿在發射場方圓20公里和巴倫支海（Barents Sea）沿岸對開的空域出現，直至10月6日。

報道稱，有關動作與俄方在2017和2018年測試該款導彈的準備工作類似。俄羅斯在2017至2019年曾進行13次核動力導彈測試，但全部失敗。美國官員指出，2019年的導彈墜毁後，當局派人收回導彈時發生爆炸，造成7死。報道稱，之前的測試大多只飛行了極短距離，「最成功」的一次飛了約35公里，2分鐘多就墜海。另一次導彈內的核反應堆未能啟動，導彈飛了幾公里便墜毁。

（紐約時報）

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