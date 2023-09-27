特朗普與兩子虛報資產構成詐騙　美法院下令吊銷特朗普集團商業牌照 (16:47)

這宗民事案源於去年9月，紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）控告特朗普、其兒子唐納德和埃里克以及特朗普集團，於2011年至2021年間虛報資產價值、發布虛假的商業紀錄及財務報表，以獲得對其有利的銀行貸款和保險交易條款，並繳納較少稅款。詹樂霞要求罰款2.5億美元、禁止特朗普在紐約做生意，以及禁止特朗普及其兒子在特朗普集團管理層任職。案件於下周一（10月2日）開審，預計審訊至12月。詹樂霞此前要求紐約州法院法官恩戈龍（Arthur Engoron）就她提出的主張作出簡易判決，尋求在開審前裁定特朗普須負法律責任。

恩戈龍周二頒布簡易判決書（summary judgment），確定特朗普在財務文件中誇大其位於佛州海湖莊園的價值2300%，並誇報大其紐約特朗普大樓頂層公寓面積達3倍，屬欺詐行為。恩戈龍稱，詹樂霞提交了「確鑿證據」顯示特朗普將其資產由8.12億美元誇虛報成22億美元。

（路透社/BBC）