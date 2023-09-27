特朗普與兩子虛報資產構成詐騙　美法院下令吊銷特朗普集團商業牌照 (16:47)

美國紐約州法官周二（26日）裁定前總統特朗普及其兩個兒子多年來向銀行及保險公司誇大及虛報資產，構成詐騙，下令吊銷特朗普部分商業牌照包括特朗普集團，令他難以在紐約做生意。這項裁定被視為對特朗普的重大挫敗，其律師斥裁決是「司法不公」，表明會提出上訴。
這宗民事案源於去年9月，紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）控告特朗普、其兒子唐納德和埃里克以及特朗普集團，於2011年至2021年間虛報資產價值、發布虛假的商業紀錄及財務報表，以獲得對其有利的銀行貸款和保險交易條款，並繳納較少稅款。詹樂霞要求罰款2.5億美元、禁止特朗普在紐約做生意，以及禁止特朗普及其兒子在特朗普集團管理層任職。案件於下周一（10月2日）開審，預計審訊至12月。詹樂霞此前要求紐約州法院法官恩戈龍（Arthur Engoron）就她提出的主張作出簡易判決，尋求在開審前裁定特朗普須負法律責任。
恩戈龍周二頒布簡易判決書（summary judgment），確定特朗普在財務文件中誇大其位於佛州海湖莊園的價值2300%，並誇報大其紐約特朗普大樓頂層公寓面積達3倍，屬欺詐行為。恩戈龍稱，詹樂霞提交了「確鑿證據」顯示特朗普將其資產由8.12億美元誇虛報成22億美元。