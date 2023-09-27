英大學研究：料2.5億年後地球成「超級大陸」　人類或因極端氣候滅絕 (14:12)

英國布里斯托大學（Bristol University）科學家表示，預計約2.5億年後地球各大洲將合而為一，形成「終極盤古大陸」（Pangea Ultima）。研究人員首次利用超級電腦氣候模型，模擬超級大陸的溫度、風、雨和濕度趨勢，並以板塊運動、海洋化學和生物模型來計算二氧化碳濃度，結果發現屆時地球將極度炎熱，平均溫度較工業化前高15℃，陸地高30℃，人類等哺乳類動物幾乎無法生存，因為哺乳類動物並未進化到足以應付長期暴露在極度高溫之中。

他們又表示，終極盤古大陸的形成會導致火山爆發更頻繁，釋放更多二氧化碳至大氣中，屆時二氧化碳水平將是目前的兩倍，加上太陽會變得更亮，兩者也導致地球進一步暖化。報告預計，屆時地球只有8%至16%適合哺乳類動物生存。

布里斯托大學高級研究員、報告主筆法恩斯沃思（Alexander Farnsworth）在新聞稿中指出：「新出現的超級大陸將造成三重打擊，包括大陸性（Continentality）效應、更熱的太陽和大氣中更多二氧化碳，40℃至50℃的溫度司空見慣，每日溫度極值甚至更高，再加上高濕度，最終決定了我們的命運，人類與其他許多物種都會因為無法透過汗水散熱來冷卻身體而死亡。」他又說，高溫亦會令大量植物死亡，令哺乳類動物失去食物來源。

研究報告周二（26日）刊登在《自然地球科學》（Nature Geoscience）期刊。

（CNN/衛報/中央社）