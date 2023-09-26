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國際能源署倡2030年前增再生能源電量兩倍　以實現2050年淨零排放 (20:30)

國際能源署（IEA）周二（26日）發表報告，認為2050年或之前實現淨零排放仍然可能，但需在2030年或之前將可再生能源發電量增加兩倍，並在2030年代初或以前將全球綠色投資增加到每年4.5萬億美元（35.1萬億港元）。

IEA建議，到2030年將可再生能源產能擴大到1.1萬吉瓦，並將全球對潔淨能源的投資，從2023年預期的1.8萬億美元增至2030年代初每年4.5萬億美元。IEA預期潔淨能源技術將貢獻2030年或以前所需減排量的三分之一。

IEA認為實現《巴黎協定》的目標（將全球氣溫升幅控制在比工業革命前水平1.5℃內）仍有可能，但認為需要做更多工作促進化石燃料使用過渡至潔淨能源。IEA署長比羅爾（Faith Birol）說：「過去兩年，通向1.5℃的道路已經收窄，但潔淨能源技術令那條道路保持開放。」

英國上周宣布將對內燃式引擎汽車禁售令實施日期延遲5年至2035年，令人擔憂歐洲會在環保承諾上開倒車。惟法國總統馬克龍周一（25日）公布一項全國性的50點「生態計劃」，旨在於2030年或以前將法國的溫室氣體排放量較1990年水平減少55%，並降低對化石燃料的依賴。馬克龍在愛麗舍宮召開特別政府會議後表示，將投放額外100億歐元（829億港元）到這個他描述為「法式生態學」的計劃中。

馬克龍稱，目標是到2030年將對化石燃料的依賴從60%降低至40%，「我們的優先任務是，最遲2027年1月完全停止使用煤炭發電」。

計劃中的其他措施包括加快電動車生產、限制使用燃氣鍋爐、推出新的離岸風力發電項目，以及在法國北部開電池廠，繪製包括氫氣和鋰電池所需元素在內的法國自然資源位置圖等。

（綜合報道）

相關字詞﹕國際能源署 零排放 潔淨能源 可再生能源 氣候變化 全球暖化 編輯推介

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