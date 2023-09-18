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蘇丹內戰　首都地標建築陷火海 (16:07)

蘇丹正規軍與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）的衝突持續，首都喀土穆周日（17日）在RSF連續第二天攻擊正規軍總部期間，當地地標建築大尼羅河石油公司大樓起火冒煙，該大樓建築師阿卜丁在社交網站稱感到心痛。

提供衝突分析的「蘇丹內戰觀察」（Sudan War Monitor）指出，RSF上周六（16日）攻擊正規軍控制的地區，多座政府大樓起火。有目擊者向法新社表示，對正規軍的攻擊持續至周日，另有首都居民稱，這兩天衝突是雙方爆炸戰鬥以來最激烈。首都地標建築亦受戰火波及，包括18層高的圓錐形大尼羅河石油公司大樓。網上影片顯示大樓冒出濃煙，暫時未知起火原因，亦未有傷亡報告。有社交帖文顯示其他建築物在悶燒、窗戶被炸毁、牆壁被燒焦或滿布彈孔。

大樓高級建築師阿卜丁（Tagreed Abdin）在社交平台X（前稱Twitter）發文說，這座地標為喀土穆的天際線定調，形容這是「毫無意義的破壞」，又說「這真的令人心痛」。

正規軍與RSF今年4月因爭權爆發衝突，喀土穆及其他城鎮至今持續有空襲及地面戰，聯合國稱已有逾100萬人被迫逃離蘇丹。

（BBC/法新社）

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