普金會｜金正恩：朝俄關係將成「第一外交政策優先項目」【短片】 (16:08)

【16:08】塔斯社報道，普京與金正恩結束峰會。克里姆林宮表示，雙方沒有聯合聲明。

【15:58】對於聯合國安理會可能加強對朝制裁，克里姆林宮發言人表示，俄朝追求互惠關係，兩國合作並非針對其他國家，第三國不應該感到擔憂。（路透社/Newsis）

【15:22】金正恩表示，今次與普京會面是朝俄關係進入新高度的踏腳石。他又說，現在起朝鮮會以朝俄雙邊關係作為「第一外交政策優先項目」。（法新社）

【14:18】金正恩對普京說：「俄羅斯已發起一場捍衛其主權和安全、針對霸權勢力的神聖戰爭。朝鮮支持普京總統和俄羅斯領導層的所有決定……我們會一起對抗帝國主義。」（路透社）

【13:59】普金會於香港時間下午1時後開始舉行。普京向金正恩表示，兩國需要商討經濟合作與地區形勢。金正恩則表示，朝俄關係有利兩國繁榮，很高興對方重視朝鮮此行。（路透社）

【12:20】俄羅斯塔斯社報道，俄總統普京在東方太空發射場與朝鮮領袖金正恩會晤。普京親自迎接乘車抵達的金正恩，二人握手達40秒。普京稱很高興雙方能會面，金正恩則感謝對方邀請及熱情招待。普京又帶金正恩參觀東方太空發射場的設施。克里姆林宮發言人稱，朝俄將在敏感技術領域合作。

普京表示，俄羅斯將協助朝鮮製造衛星，「這正是我們為何來這裏（東方太空發射場）。朝鮮領袖對火箭技術展示很大興趣，他們正嘗試發展其太空計劃。」俄羅斯通訊社又稱，普京表示會與金正恩討論「一切事務」，「不着急，有時間」。（路透社/法新社）

【10:03】金正恩昨日（12日）乘坐專列抵達俄羅斯，展開訪俄之旅。日本共同社今日（13日）引述俄方官員消息報道，預計俄總統普京今午會在阿穆爾州的東方太空發射場與金正恩會晤。

朝中社報道，金正恩專列昨晨6時許經過俄羅斯接壤朝鮮的邊境城市哈桑（Khasan），在哈桑火車站短暫下車，接受俄羅斯聯邦自然資源與生態部部長兼俄朝經貿及科技合作政府間委員會主席科茲洛夫（Alexander Kozlov）的歡迎，兩人並短暫會晤。科茲洛夫向金正恩送上禮物，金正恩隨後返回專列，啟程前往目的地。但報道未有透露目的地是何處。

報道引述俄方官員稱，他們是普京親自指派前來迎接金正恩。金正恩則稱，對於時隔4年再訪俄感到高興，也是新冠疫情以來首個外訪，體現朝鮮重視朝俄關係的戰略重要性。（共同社／朝中社）