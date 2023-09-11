拜登回應記者提問意義不明　河內記者會遭白宮發言人打斷結束 (16:52)

拜登這次亞洲之行除了出席在印度舉行的二十國集團（G20）峰會，亦與越南拍板將兩國關係提升至「全面戰略合作伙伴」關係。拜登周日晚在記者會上說：「我們談到穩定，談到第三世界，對不起，南半球有機會改變，這一點對抗意味都沒有」此時讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）突然插話宣布記者會結束，讓記者會歷時約26分鐘就完結。及後台下有記者追問，拜登也嘗試回應，但沒為意咪高峰已被靜音，現場然後播出音樂，當拜登想再回應時，音樂變得更響亮，拜登最後只好走回後台。

除了記者會突然被打斷的窘態外，拜登亦不時有意義不明的對答，例如他回應一條提問後說：「我告訴你，我不認識你，但我要去睡覺了。」

當晚拜登的舉動成為反對者攻擊目標。共和黨全國委員會管理的社交網站X（前稱Twitter）帳號RNC Research指拜登在記者會上顯得很困惑，亦有網民質疑他竟在越南用一套有關越戰的電影來開玩笑。

（每日郵報/WION）