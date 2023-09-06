G20峰會邀請函稱莫迪「巴拉特」總統　印媒：料印度人民黨月中提改國名議案 (20:47)

「巴拉特」可追溯到梵文書寫的古代印度教經文，是印度憲法規定的兩個官方名稱之一。莫迪領導的民族主義政黨BJP一直支持更改國名，認為「印度」這一名稱是英國殖民者強加給印度，是「奴隸制的象徵」。

印度政府9月18日起召開國會特別會議，當地媒體News18引述政府消息人士報道，BJP議員將提出一項特別決議，讓「巴拉特」這名稱優先於「印度」。《今日印度報》更報道，政府屆時可能會提出更改國名為「巴拉特」的決議。

可能更改國名的消息在印度政界引起爭論。與BJP有聯繫的印度教組織表示，G20峰會為印度擺脫殖民包袱提供了最好機會。在野國大黨議員塔魯爾（ Shashi Tharoor ）則反對改國名，他在社交平台發文說：「我希望政府不要愚蠢到完全捨棄 『印度』一字。我們應繼續同時用這兩個字，而不是放棄一個有歷史氣息的名字、一個獲全球認可的名稱。」

（路透社/法新社/華盛頓郵報）