G20峰會邀請函稱莫迪「巴拉特」總統　印媒：料印度人民黨月中提改國名議案 (20:47)

二十國集團（G20）峰會周六（9日）起一連兩天在印度新德里舉行，在印度總統穆爾穆辦公室周二（5日）發給G20領袖的晚宴邀請函中，印上晚宴由「巴拉特」（Bharat）總統主持，而非印度（India）總統。執政印度人民黨（BJP）發言人周二也在網上分享了一張官方卡片圖片，當中寫上「巴拉特總理」莫迪將於9月7日到印尼出席東盟-印度峰會，引發印度有意進一步推動更改國名的議論。當地傳媒報道，BJP議員已計劃本月中在國會提出一項特別決議，給予「巴拉特」名稱在憲法中具有優先權，甚或直接更改國名為巴拉特。
「巴拉特」可追溯到梵文書寫的古代印度教經文，是印度憲法規定的兩個官方名稱之一。莫迪領導的民族主義政黨BJP一直支持更改國名，認為「印度」這一名稱是英國殖民者強加給印度，是「奴隸制的象徵」。
印度政府9月18日起召開國會特別會議，當地媒體News18引述政府消息人士報道，BJP議員將提出一項特別決議，讓「巴拉特」這名稱優先於「印度」。《今日印度報》更報道，政府屆時可能會提出更改國名為「巴拉特」的決議。
可能更改國名的消息在印度政界引起爭論。與BJP有聯繫的印度教組織表示，G20峰會為印度擺脫殖民包袱提供了最好機會。在野國大黨議員塔魯爾（ Shashi Tharoor ）則反對改國名，他在社交平台發文說：「我希望政府不要愚蠢到完全捨棄 『印度』一字。我們應繼續同時用這兩個字，而不是放棄一個有歷史氣息的名字、一個獲全球認可的名稱。」