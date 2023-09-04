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以色列厄立特里亞人騷亂逾百受傷　內塔尼亞胡下令遣返「非法滲透」非洲移民 (16:15)

以色列特拉維夫南部上周六（2日）發生騷亂，有支持和反對東非國家厄立特里亞政府的厄立特里亞人衝突和破壞，造成過百人受傷。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周日（3日）指事件超出「紅線」，下令當局制訂方案遣返所有他形容為「非法滲透者」的非洲移民。

衝突源於反對厄立特里亞政府的社運人士，要求以色列當局取消厄國駐當地大使館舉辦的慶祝獨立30周年活動，示威者衝破及破壞活動會場周圍的警方路障，支持和反對厄國政府的人拿着建築木材和石頭等對峙，又砸毁商店櫥窗和警車。警員施放催淚氣體、閃光彈和實彈，亦有騎警嘗試將示威者推開。衝突中有約170人受傷。

內塔尼亞胡周日在政府特別會議上表示，希望對騷亂者採取嚴厲措施，包括立即驅逐參與騷亂者，要求政府部長們提交「清除所有其他非法滲透者」的計劃。立場極右的國家安全部長本格維爾（Ben-Gvir）計劃提出法案，推翻以國基本法中有關人類尊嚴和自由的部分，以推動大規模驅逐非法進入該國的移民。

非洲移民議題一直困擾以色列。以色列移民部門數據顯示，該國有近1.8萬名厄立特里亞難民。今次事件發生於內塔尼亞胡的司法改革引起爭議之時，有支持改革的人稱這是要控制法院的原因之一，原因是法院阻止當局遣返非洲移民。

（BBC/衛報）

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