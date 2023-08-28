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塔利班禁女性遊國家公園　稱「觀光對女性非必要」 (15:49)

阿富汗塔利班進一步針對國內女性，宣布下令禁止婦女前往國內備受歡迎的國家公園。

位於阿富汗中部巴米揚省（Bamiyan）的班達米爾國家公園（Band-e-Amir National Park），擁有寶藍色湖泊和崇山峻嶺，壯麗景觀每年吸引數以千計民眾到訪。英國《衛報》和英國廣播公司（BBC）周日（27日）報道，阿富汗勸善懲惡部署理部長哈納菲（Muhammad Khalid Hanafi）不滿園區內女性遊客未遵守規定以正確方式佩戴頭巾，因此下達全面禁令，要安全部隊阻止婦女入園，直至「問題解決為止」。他說：「對女性而言，觀光遊覽不是必要活動。」

聯合國阿富汗人權問題特別報告員貝內特（Richard Bennett）在社交平台發文回應說：「有誰能解釋一下，為什麼限制女性遊覽班達米爾國家公園？這是遵守伊斯蘭教法和阿富汗文化的必要舉措？」

班達米爾國家公園於2009年成為阿富汗首座國家公園，是當地人一家大小出遊熱點。公園於2013年宣布僱用4名女管理員，在全國尚屬首次，因而成為女權變革象徵。

自塔利班於2021年回朝以來，當局展開一連串打壓婦權行動，包括關閉大多數的女子中學、禁止女性上大學；許多公共場所也禁止女性進入，包括健身室和公園，上月下令關閉全國美容院。【詳見：塔利班下令關閉全國美容院　打壓婦權升級

（路透社/BBC/衛報）

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