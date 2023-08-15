特朗普被控13罪　涉企圖推翻喬治亞州大選結果 (17:35)

起訴書長達98頁，針對19名被告提出41項控罪。特朗普被起訴的罪名包括違反喬治亞州《反敲詐勒索及腐敗組織法》（RICO）、教唆公職人員違反誓言、串謀冒充公職人員、一級串謀偽造、串謀作出虛假陳述及文書、提交虛假文件等。

檢察官在起訴書指出，特朗普與其他被告構成了一個犯罪組織，他們拒絕接受選舉落敗的事實，並故意參與非法改變選舉結果的陰謀。違反RICO最高可判囚20年。

這宗案件始於2021年1月，一段電話錄音顯示特朗普致電喬治亞州州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）施壓，要求對方「找到」足以扭轉他在該州敗局的11,780張選票。亞特蘭大富爾頓縣地方檢察官威利斯（Fani Willis）其後展開長達兩年半調查，周一提出控罪。威利斯稱，所有被告必須於8月25日中午前主動投案，而其辦公室會要求法官在6個月內確定審訊日期。

（金融時報／紐約時報／法新社／路透社）