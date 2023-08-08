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德漢涉禁錮被捕　癌妻供辭有矛盾　檢察官：調查或轉至不當照顧病人 (14:37)

法國警方拘捕55歲德國男子涉禁錮妻子12年。男子否認禁錮，檢察官隨後亦稱，女子的供詞有矛盾，其身體狀況可能是患癌導致。

法新社報道，警方消息起初指，53歲德國女子在取得電話後致電德國警方報稱遭丈夫禁錮和虐待，法國警方接獲知會後周一早上6時到場，發現該女子身處浴室，身體半裸，沒有頭髮，身體多處受傷且營養不良，「很可能被虐待」。有鄰居表示，過去多年從沒見過女子離開，又不時聽到屋內傳出女子尖叫聲。被捕男子辯稱妻子患癌，尖叫是因為病患導致痛楚。警方表示，該間位於法國接壤德國邊境小鎮福爾巴克（Forbach）的住宅的房間被金屬網或柱圍封。

法國電視台BFMTV報道，警方正從綁架、強姦和虐待等罪名調查。不過，地方檢察官格拉迪（Olivier Glady）在記者會表示，初步檢驗顯示女子沒有骨折或瘀傷，屋內沒有血迹或暴力迹象，女子的血液測試顯示她沒有嚴重缺水，光頭和瘦弱可能是因患癌所致，又指她的供辭有矛盾。格拉迪說，目前調查方向可能由恐怖禁錮轉移至不適當地照顧病人。至於金屬網，格拉迪指有可能只是為避免家中的10隻貓逃跑。

法國傳媒報道，警方在屋內發現一本日記式的筆記簿，相信是男子記錄活動所用，包括他為妻子提供食物的時間。

（法新社/路透社/BBC）

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