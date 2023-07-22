新加坡男警被發現身亡　生前發文控訴遭種族歧視欺凌多年 (16:07)

死者為警官尤瓦拉賈（Uvaraja Gopal），警方初步調查後排除他殺可能。尚穆根表示，尤瓦拉賈曾在網上發文，稱在警隊面對種族歧視，「這些指控非常嚴重，我們會徹查，並承擔責任」。他強調，當局有明確的非歧視政策，所有警員都應受到公平對待。

在警隊服務18年的尤瓦拉賈周五下午在facebook發布一篇長文，稱自己最初滿懷憧憬加入警隊，但其後捲入職場的「有毒」文化。他說，由於自己的種族，經常受同事羞辱和欺凌，即使自己工作表現出色和承擔更多工作，也未能獲得認同，上司甚至阻撓他調職。尤瓦拉賈又指出，他曾舉報有警員在辦公室非法吸電子煙，結果在其部門內受到更多敵意和排斥。2021年他宴請同事出席其婚禮，最後無人出席。他說，自己盡心盡力但始終難討大家歡心，又說曾尋求協助，但未獲任何援助。

警方表示，對尤瓦拉賈離世感悲痛，稱知道他在facebook提及工作上面對的挑戰，「我們已給予他各種協助」。

（聯合早報/海峽時報/新加坡獨立新聞網）