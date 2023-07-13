BBC名主播愛德華茲捲性醜聞　妻稱精神問題正留院　警：無犯法證據 (09:03)

身分曝光前，倫敦警察廳發表調查報告，稱接觸BBC、當事人及其家人後，無證據顯示愛德華茲犯法，因此警方未有採取進一步行動。BBC表示，將恢復早前應警方要求暫緩的調查。

有BBC員工指曾收愛德華茲不恰當信息

不過，有BBC現職及前員工接受BBC節目Newsnight訪問時稱，曾收過愛德華茲的「不恰當信息」，包括是深夜傳送以親嘴符號結尾的信息。他們表示，初級員工都不願向主管投訴資深員工，以免影響工作前途，批評有人濫用權力。

愛德華茲是英國著名的電視主播之一，他自1980年代加入BBC，除了是王牌節目「BBC十點新聞」（News at Ten）的主持人，亦曾負責報道英女王伊利沙伯二世的死訊，其年薪約43萬英鎊（約437萬港元）。

英國小報《太陽報》周日（9日）引述現年20歲當事人的家長報道，一名BBC星級男主持人在3年間，向他們當年僅17歲的兒子支付合共3.5萬英鎊（逾35萬港元）買入色情相片。涉事青年周一（10日）曾透過律師致函BBC，聲稱有關指控「垃圾」，強調涉事兩人之間沒有發生過「不恰當或不法」行為。

（BBC/衛報）