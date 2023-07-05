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阿富汗塔利班下令全國美容院一個月內關閉　美容院女經理：希望自己沒有存在過 (14:45)

阿富汗政府下令全國美容院在1個月內關閉，被指是塔利班政府壓迫女性、將她們逐出公共生活的最新舉措。

法新社報道，這命令將迫使數以千計由女性經營的小店關門，這通常是她們唯一的收入來源，同時剝奪了她們僅存不多的社交機會。喀布爾市一名不願透露姓名的美容院經理說：「我想，如果這個社會根本不存在女性就好了……我是要說，我希望自己沒有存在過，希望我們不是生在阿富汗。」另一美容院工作人員說：「過去，女士們（在這裏）談天說地、聊八卦。這裏沒有打鬥，沒有吵鬧……美容院具有非常重要的功能，這個地方讓我們感覺很自在舒適。」

勸善懲惡部周二（4日）證實有關禁令，發言人穆哈加（Mohammad Sadeq Akif Muhajir）不願說明政府為何下這道命令，只說待美容院結業後就會解釋。根據法新社所得的法令副本，這是「基於最高領袖（阿洪扎達，Hibatullah Akhundzada）的口頭指示」。

塔利班2021年8月掌權後，即禁止女性就讀高中和大學，禁止進入公園、遊樂場和健身房，並下令她們在公共場所要用衣物將自己包覆起來，她們也被禁在聯合國或非牟利組織工作。聯合國阿富汗人權問題特別報告員貝內特（Richard Bennett）上周向聯合國人權委員會發表報告，指出該國婦女權益是「全球最差之一」。

（法新社）

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