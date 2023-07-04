印度首富公司推95港元上網手機　開拓2.5億非上網手機用家市場 (19:30)

Reliance Jio表示，這款新手機「Jio Bharat」首100萬部將於周五（7日）開始測試，印度信實工業（Reliance Industries）旗下的Jio會向買家提供123盧比（約11.7港元）月費的無限語音通話和14GB數據計劃，低於對手Bharti Airtel的無限通話和2GB數據179盧比（約17港元）計劃月費。

Jio Bharat將在印度組裝，並有Reliance的自家影片及音樂串流應用程式JioCinema和JioSaavn、印度UPI網絡數碼支付功能及一個鏡頭。雖然facebook母公司Meta已收購了Jio 10%的股份，但新機暫時不能使用WhatsApp和facebook。

印度電訊研究公司Convergence Catalyst創辦人科拉（Jayanth Kolla）表示，Jio的定價策略一開始就明確「面向每一個印度人」。他指出，印度仍有兩成用戶使用無法上網的功能型手機，Jio的新舉措將能包攬收入最低的客戶，這些客戶此前因收費高昂而未能上網。

（金融時報/彭博社）