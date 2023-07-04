明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

印度首富公司推95港元上網手機　開拓2.5億非上網手機用家市場 (19:30)

印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下電訊公司Reliance Jio周一（3日）宣布推出Jio Bharat系列兩款售價僅999盧比（約95港元）的上網手機，企圖打進仍有2.5億印度人使用非上網低階手機的龐大市場。

Reliance Jio表示，這款新手機「Jio Bharat」首100萬部將於周五（7日）開始測試，印度信實工業（Reliance Industries）旗下的Jio會向買家提供123盧比（約11.7港元）月費的無限語音通話和14GB數據計劃，低於對手Bharti Airtel的無限通話和2GB數據179盧比（約17港元）計劃月費。

Jio Bharat將在印度組裝，並有Reliance的自家影片及音樂串流應用程式JioCinema和JioSaavn、印度UPI網絡數碼支付功能及一個鏡頭。雖然facebook母公司Meta已收購了Jio 10%的股份，但新機暫時不能使用WhatsApp和facebook。

印度電訊研究公司Convergence Catalyst創辦人科拉（Jayanth Kolla）表示，Jio的定價策略一開始就明確「面向每一個印度人」。他指出，印度仍有兩成用戶使用無法上網的功能型手機，Jio的新舉措將能包攬收入最低的客戶，這些客戶此前因收費高昂而未能上網。

（金融時報/彭博社）

相關字詞﹕印度 印度首富安巴尼 手機 編輯推介

上 / 下一篇新聞