國際原子能機構：日本福島核污水排海計劃符合安全標準　將繼續評估後續發展 (17:06)

格羅西在向日本首相岸田文雄提交IAEA評估報告後舉行記者會，強調IAEA不會在提交報告後就離開，「我們會留下」，繼續評估後續發展，包括核污水正式排放後的情況。他提醒排放核污水的決定是會由日本政府作出，而非IAEA。

被問及區內其他國家的關切，格羅西表示IAEA的工作是就不同關切提出一些客觀的答案，但承認首先要認知到這情況以往從未發生，而「每一國家都有其動機提出關切，我們不會對此介入」。

格羅西表示，他將於周三（5日）前往福島縣，聽取核電站員工的分享，並會見核電站周邊地方首長。及後周五（7日）轉抵韓國，向當局講解核污水排海最新情況。

2011年東日本大地震和海嘯令福島第一核電站受損，逾百萬噸核污水儲存在儲存槽內。直至2021年4月，日本政府決定從2023年開始逐步向太平洋排放逾100萬噸經處理的核污水，為期30年。惟這一決定遭到日本國內外廣泛質疑和反對。IAEA自2022年初多次派團赴日調查核污水排海方案的安全性，至周二把最終報告交予日本。

中國外交部發言人汪文斌周一（3日）表示，中方認為IAEA應當就福島核污水排海拿出負責任的結論，必須經得起歷史和科學檢驗，「絕不能為日本核污染水排海的錯誤行徑背書」。

（綜合報道）