國際原子能機構：日本福島核污水排海計劃符合安全標準　將繼續評估後續發展 (17:06)

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）周二（4日）抵達日本，向日本首相岸田文雄提交福島第一核電站排放核污水的評估綜合報告。IAEA下午在官網發表整份報告，指出該機構過去兩年安全審查得出的結論是，日本將福島第一核電站儲存的經處理污水排海計劃符合IAEA安全標準，認為計劃對人類和環境的放射性影響可以忽略不計。【相關報道：日排福島核污水入海獲IAEA認同 核污水從何來？為何排海？一文了解當中爭議】
格羅西在向日本首相岸田文雄提交IAEA評估報告後舉行記者會，強調IAEA不會在提交報告後就離開，「我們會留下」，繼續評估後續發展，包括核污水正式排放後的情況。他提醒排放核污水的決定是會由日本政府作出，而非IAEA。
被問及區內其他國家的關切，格羅西表示IAEA的工作是就不同關切提出一些客觀的答案，但承認首先要認知到這情況以往從未發生，而「每一國家都有其動機提出關切，我們不會對此介入」。
格羅西表示，他將於周三（5日）前往福島縣，聽取核電站員工的分享，並會見核電站周邊地方首長。及後周五（7日）轉抵韓國，向當局講解核污水排海最新情況。
2011年東日本大地震和海嘯令福島第一核電站受損，逾百萬噸核污水儲存在儲存槽內。直至2021年4月，日本政府決定從2023年開始逐步向太平洋排放逾100萬噸經處理的核污水，為期30年。惟這一決定遭到日本國內外廣泛質疑和反對。IAEA自2022年初多次派團赴日調查核污水排海方案的安全性，至周二把最終報告交予日本。
中國外交部發言人汪文斌周一（3日）表示，中方認為IAEA應當就福島核污水排海拿出負責任的結論，必須經得起歷史和科學檢驗，「絕不能為日本核污染水排海的錯誤行徑背書」。