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瓦格納兵變｜普京稱「將懲罰所有叛國者」　瓦格納軍人向莫斯科進發 (20:30)

俄僱傭兵瓦格納發動軍事反抗　進入南部城市　市內現軍車（法新社片段）

俄烏戰爭持續之際，俄羅斯內部局勢突變，俄羅斯僱傭兵瓦格納集團（Wagner Group）與俄軍內鬨白熱化，瓦格納首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）周五（23日）指控俄軍領導層下令以導彈向瓦格納集團的營地施襲，造成約2000瓦格納軍人死亡，揚言要向國防部長紹伊古討回公道。俄國國防部否認指控。俄當局稱普里戈任號召軍事反抗，已展開調查。俄羅斯總統普京於當地時間周六（24日）上午10時發表全國電視講話，表示所有拿武器對抗軍方的人都是叛國者，任何參與叛變的人都會受懲罰。

【20:25】有烏克蘭媒體報道稱，普京的專機已離開莫斯科，前往聖彼得堡。克里姆林宮發言人隨後否認，稱普京正在克宮內辦公。

【20:07】路透社報道，瓦格納軍人向莫斯科快速進發，已經通過沃羅涅日（Voronezh），其中有貨車載着一架坦克。有俄軍直升機向正在通往莫斯科高速公路上行駛的瓦格納車隊開火。另外，沃羅涅日一個油庫發生大火，未知起火原因，當局已派人滅火。

【18:25】普里戈任在Telegram發布錄音回應普京的講話，否認普京的叛國指控，稱瓦格納是愛國者，又稱不想國家繼續腐敗下去。

【15:23】普京發表全國電視講話，表示現時大家看見的是「有人在我們背後插了一刀」，面臨叛國的行為，所有拿武器對抗軍方的人都是叛國者，任何參與叛變的人都會受懲罰。他稱，需要所有軍人放下分歧，團結一致；並稱羅斯托夫目前局勢嚴峻，會採取決斷行動穩定局勢。

【15:02】路透社引述俄方軍事消息稱，瓦格納僱傭兵已控制沃羅涅日（Voronezh）的所有軍事設施。該市位於莫斯科以南約500公里。俄羅斯反恐委員會表示，已在莫斯科及周邊地區展開反恐行動。

【14:25】俄國防部發聲明稱，瓦格納集團的戰士被普里戈任蒙騙及捲入犯罪行為，敦促他們不要再聽命於普里戈任，又稱可確保他們安全。

【14:02】克里姆林宮表示，總統普京即將發表全國電視講話。

【13:45】當地時間周六（24日）早上，瓦格納首領普里戈任在網上發布影片，稱自己正身處頓河畔羅斯托夫市內的俄羅斯南部軍區總部，又稱該市所有軍事設施已被瓦格納控制。敦促防長紹伊古及將軍Valery Gerasimov前來會面，否則會封鎖羅斯托夫以及向莫斯科進發。

另有片段可見普里戈任在總部內與兩名俄軍高層見面，包括俄軍中將Vladimir Alekseyev。

【13:00】英國廣播公司（BBC）報道，頓河畔羅斯托夫是羅斯托夫州首府，俄羅斯南部軍區總部正是在該市。隸屬於南部軍區的第58合成軍團是侵烏俄軍的主力軍隊之一。有網上短片顯示，頓河畔羅斯托夫市內有穿軍服的武裝人員出現在警察總部附近，南部軍區總部外亦有坦克駐守。普里戈任表示，一架俄軍直升機向平民建築物開火，已被瓦格納擊落，但未有透露更多詳情。羅斯托夫州州長Vasily Golubev呼籲民眾留在家中。

莫斯科亦氣氛緊張，市內可見有軍車部署。連接莫斯科及羅斯托夫州的高速公路關閉。

【11:32】普里戈任於周六（24日）表示，瓦格納軍人已由烏克蘭返回俄羅斯，正身處俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）。他矢言要推翻俄軍領導層，稱手下約2.5萬名瓦格納戰士已準備「為俄國人民戰死」。

【11:00】普里戈任指控俄軍領導層下令向瓦格納集團的營地施襲，造成約2000名瓦格納將士死亡，更點名稱國防部長紹伊古下令將將士屍體藏在停屍間。普里戈任揚言要制止「邪惡」的俄軍領導層，同時強調自己不是發動軍事叛變，而是要討回公道。

俄國國防部否認普里戈任的指控。克里姆林宮稱總統普京已知悉事件。有俄媒報道，俄國家安全局（FSB）稱普里戈任號召軍事政變，已展開刑事調查，又呼籲瓦格納將士不要執行普里戈任所下的「叛國」指令。

（路透社／法新社）

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