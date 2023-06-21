探索鐵達尼殘骸潛水器仍失蹤　海底探測到「敲擊聲」正搜索來源　供氧餘30小時 (13:59)

【13:51】美國海岸防衛隊於香港時間周三（21日）下午12時18分在Twitter發文，證實加拿大一架P-3偵察機在搜索區偵測到水下有聲音，遙控潛水器因而改往附近搜尋聲音來源，惟未有發現，會繼續搜索。該文又稱，有關數據已轉交美國海軍專家作進一步分析，以供搜索行動作參考。

【12:18】美國海岸防衛隊估計，潛水器「泰坦」號剩下的氧氣可維持約30小時。美國傳媒CNN及滾石雜誌引述美國國土安全部內部備忘錄稱，正在現場上空搜索的加拿大飛機在出事海域探測到海底有「敲擊聲」，未知源頭。

據潛水器所屬的「海洋之門探險公司」，「泰坦」號內的氧氣到當地時間周四早上（香港時間下午）就會耗盡。美國《滾石》雜誌周二（20日）引述國土安全部內部電郵更新稱，加拿大派出擁有水下偵測能力的P-8「海神」反潛巡邏機，其所拋下的聲納探測儀在出事海域每半小時偵測到「敲擊聲」，飛機在4小時後再拋下一個聲納探測儀，「敲擊聲」仍然出現。不過，文件沒有提到聲音是何時偵測到，亦沒有提到來源是什麼。

（滾石雜誌/BBC/CNN）

【09:41】美國海岸防衛隊當地時間周二（20日）下午1時表示，艇中剩下的氧氣可維持約40小時，搜救暫無果，正與時間競賽。

富豪哈丁朋友：每分鐘感覺長如小時

潛水器載有5人，路透社報道，英國富豪探險家哈丁的朋友、挪威探險家的Jannicke Mikkelsen周二表示，「每分鐘感覺長如多個小時」。她稱，外界視哈丁是「富豪到鐵達尼號殘骸觀光」，她則認為探險也是為科學研究，「我最大的擔憂是知道他們被困卻得不到幫助」。相關熱點：深海探索鐵達尼殘骸失聯 英富豪哈丁愛探險上太空下海溝 擁3健力士紀錄

（CNN/路透社/每日郵報）

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