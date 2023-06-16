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日本最低合法性交年齡提高至16歲　釐清強姦起訴要求 (16:41)

日本國會周五（16日）一致通過對性犯罪法例的關鍵改革法案，將強姦罪定義從「強制性交」擴大到「非自願性交」，又把最低合法性交年齡從13歲提高到16歲。新法案也釐清強姦起訴的要求，並將偷拍裙底及偷拍性行為等定為刑事罪。不過在新法律下，若伴侶雙方逾13歲而年齡相差不超過5歲，則不會被起訴。

最低合法性交年齡是指低於該年齡的性交將被視為法定強姦，在英國為16歲、法國15歲，德國和中國為14歲。日本自1907年明治時代以來，最低合法性交年齡一直是13歲。

日本許多地方禁止與未成年人進行「猥褻」行為的地區法令，被認為已有效將最低合法性交年齡提高到18歲。日本上一次修訂性犯罪刑法是在2017年，是一個多世紀以來的第一次，但社運人士嫌改革不足。2019年，一連串強姦案的被告獲判無罪，引發日本全國抗議。

根據以前的法律，檢察官必須證明受害者因暴力和恐嚇而喪失行為能力。批評者認為，這種要求等於是指摘受害者未夠積極抵抗。新例列舉可以起訴強姦的例子，包括受害者受到酒精或藥物影響、被恐嚇，以及犯罪者利用社會地位加害等。

日本法務省官員今年初告訴法新社，釐清起訴要求的目的，並不是「使強姦定罪更容易或更難，而是希望使法院判決更加一致」。

（法新社）

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