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加拿大財長：正凍結與亞投行關係 (17:27)

亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）加拿大籍公關主管畢加博（Bob Pickard）周三（14日）宣布已辭職，指控亞投行被中國共產黨主宰。加拿大財長同日表示，加國正在凍結與亞投行關係。中方表示，亞投行在職員招聘和管理當中，堅持公開、擇優、透明原則。

畢加博在Twitter發文指出：「我已辭去亞投行全球通訊主管職務。身為愛國的加拿大人，這是我唯一的行動方向。該行受到共產黨員主宰，並且具有想像到的最有毒文化之一。」

加拿大財長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，加國正在凍結與亞投行的關係，以調查該機構遭中國共產黨支配的指控，稱不排除任何結果。有傳媒指出，這番話暗示渥太華當局可能會退出這個自2018年3月加入的組織。

中國外交部發言人汪文斌周四（15日）表示，據了解亞投行在職員招聘和管理當中，堅持公開、擇優、透明原則，職員來自65個國家和經濟體，其僱主口碑得到普遍肯定。中方作為亞投行最大股東，將繼續同各方一道，堅持多邊主義，共同支持亞投行，辦好亞投行，為亞洲及全球基礎設施建設和可持續發展作出積極貢獻。

亞投行由中國主導籌設，總部設於北京，2016年正式開始運作，迄今有106個經濟體參與。據法新社報道，部分人認為亞投行是世界銀行（World Bank）及亞洲開發銀行（Asian Development Bank）的競爭對手。

（法新社/路透社/環球網）

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