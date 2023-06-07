科學家分析：北極2030年或會無海冰 (20:19)

北極海冰通常在夏末即每年9月處於低位，2012年北冰洋曾錄得只有340萬平方公里的最少海冰紀錄。按照科學界定義，只要海冰覆蓋面積少於100萬平方公里，即北冰洋面積約7%，就稱為北極「無冰」（ice-free）。

一批科學家周二（6日）在《自然通訊》期刊（Nature Communications）發表報告，指出最新分析顯示，即使全球今起大幅減排，達到《巴黎協定》的把全球平均氣溫較工業化前水平升幅控制在1.5℃之內，「無冰」北極仍將最快於2030年代某個9月出現，比聯合國「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）原先預計早了10年。

自1979年有衛星紀錄以來，北極暖化快全球平均4倍，研究認為這有愈來愈惡化趨勢，並造成惡性循環，原因是地球少了海冰將太陽能量反射回太空，海洋將全面接收這些能量，令地球進一步變暖。

合撰報告的德國漢堡大學海洋學研究所教授諾茨（Dirk Notz）表示，由於世人沒有聽從科學家的預警，人類排放的溫室氣體造成的升溫將使地球氣候系統失去「第一個重要組成部分」。

（衛報/法新社/紐約時報）