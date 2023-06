俄烏局勢｜烏克蘭赫爾松水壩遭炸崩塌　大量湖水湧出　居民急疏散 (14:03)

烏克蘭任命的赫爾松地區軍事管理首長普羅富金(Oleksandr Prokudin),指摘是俄軍犯下的又一「恐怖行徑」,稱水位將在5小時內達到臨界水平,已開始疏散危險區域的居民。

新卡霍夫卡水壩建於1956年,位於第聶伯河上,是卡霍夫卡水力發電站一部分。它擁有容量達1800萬立方米的水庫,同時供水給被俄佔領的克里米亞半島及扎波羅熱核電站。

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023