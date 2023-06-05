美小型機疑機師失意識闖華盛頓　F16戰機攔截　飛機最終墜毁 (12:10)

美國聯邦航空局（FAA）表示，該飛機於當地時間下午一時許從田納西州起飛，前往紐約長島，但飛機飛至長島上空後突然掉頭，往南直飛向華盛頓，飛越華盛頓後進入弗吉尼亞州，最終約3時半墜毁。警方數小時後在山區尋獲飛機殘骸，未有發現生還者。事發期間，國會山莊一度提高警戒。

NORAD指出，為追截該飛機，允許F16戰機以超音速飛行，周邊居民可能聽見音爆聲響；又稱F16戰機曾使用照明彈以吸引機師注意，惟對方始終無反應。消息稱當時飛機似乎是以自動駕駛狀態飛行，暫未知為何掉頭。另有官員稱，F16戰機沒有導致小型飛機墜毁。

《華盛頓郵報》引述飛機擁有人John Rumpel報道，機上4人包括他的女兒、兩歲孫女及保母，他們在北卡羅萊納州探望他後，乘飛機返回紐約的家。

（路透社／美聯社／中央社 ／DAILY BEAST）