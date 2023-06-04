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即時國際

專家憂AI致民主受威脅 (18:40)

人工智能（AI）發展速度及影響備受關注。美國紐約大學心理學和神經科學榮譽退休教授馬庫斯（Gary Marcus）日前接受法新社訪問，就AI的急速發展及採用提出警告，不過他亦指出有關AI可導致人類滅絕或被誇大，認為社會應將注意力放在真正的危險。他擔心民主會受AI威脅，例如選舉將由更擅長散播虛假信息的人勝出，該類人或會改變規則，讓民主進程變得非常困難。

在法新社周日（4日）刊出的訪問中，馬庫斯稱他個人目前沒那麼擔心人類滅絕風險，因情況不那麼實在，他擔心的是人們無法好好控制AI系統，那將帶來很多風險。馬庫斯反問：「如果你真的認為會有滅絕風險，為何你要研究這個（AI）?」

馬庫斯稱，社會應將注意力放在真正的危險。他舉例有人或會試圖用AI製造混亂操縱市場。「例如指摘俄羅斯人，並稱『看看他們對我們國家做了什麼?』而俄羅斯人實際並沒涉事其中。」他擔心情況可能會升級導致核戰等事件。

生成式AI工具可讓人用極低成本製作像真度高的虛假影像，而馬庫斯關注短期內民主會受到威脅。他稱選舉會由那些更善於傳播虛假信息的人贏得，那些人或改變規則，讓民主進程變得更困難。馬庫斯表示，民主的前提是擁有合理信息並作出適合的決定，「假若無人知道該信什麼，那你還怎麼推行民主？」

（法新社）

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