專家憂AI致民主受威脅 (18:40)

在法新社周日（4日）刊出的訪問中，馬庫斯稱他個人目前沒那麼擔心人類滅絕風險，因情況不那麼實在，他擔心的是人們無法好好控制AI系統，那將帶來很多風險。馬庫斯反問：「如果你真的認為會有滅絕風險，為何你要研究這個（AI）?」

馬庫斯稱，社會應將注意力放在真正的危險。他舉例有人或會試圖用AI製造混亂操縱市場。「例如指摘俄羅斯人，並稱『看看他們對我們國家做了什麼?』而俄羅斯人實際並沒涉事其中。」他擔心情況可能會升級導致核戰等事件。

生成式AI工具可讓人用極低成本製作像真度高的虛假影像，而馬庫斯關注短期內民主會受到威脅。他稱選舉會由那些更善於傳播虛假信息的人贏得，那些人或改變規則，讓民主進程變得更困難。馬庫斯表示，民主的前提是擁有合理信息並作出適合的決定，「假若無人知道該信什麼，那你還怎麼推行民主？」

（法新社）