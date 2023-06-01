美國擬要求新車配自動緊急煞車系統　冀每年挽救360條人命 (16:22)

NHTSA提出的新規定，要求未來所有新私家車及休旅車（SUV）必須安裝AEB系統，並規定汽車能在高達時速62英里（99.7公里）情況下可及時停車和避免碰撞前車，且必須能在夜間偵測和避免撞上行人，較之前針對中低速下的防撞規定更嚴格。NHTSA估計，新規定每年可望挽救至少360條人命及減少2.4萬人因車禍受傷。一旦新規實施，車廠將有3年時間準備。

AEB系統採用鏡頭、雷達及其他感應器偵測汽車前方的障礙物，如慢駛中的車輛或行人，察覺到可能出現碰撞時，能自動煞停汽車。2016年20家汽車製造商已自願同意在2022年9月前為其生產的汽車安裝AEB系統。美國公路安全保險協會去年12月稱，20家車廠中有15家為其生產的95%汽車安裝了AEB系統，但其中通用汽車進度落後，只有73%汽車配備相關功能。

（華盛頓郵報/路透社）