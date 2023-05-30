港出生加拿大眾議員關慧貞　獲情報局證實成中國政府干涉目標 (15:45)

關慧貞表示，上周五（26日）她與CSIS人員會面，對方向她表示早在2019年聯邦選舉前，她就因為為香港和新疆維吾爾人的人權發聲而被北京當局盯上，並向她展示有關情報，並直言情報顯示她將「永遠被鎖定為目標」。她以情報屬於機密為由，拒絕向記者透露如何被鎖定。她又向網媒Politico表示，至今她和家人都沒有面對任何人身安全的威脅。

香港出生的關慧貞年幼時隨父母移民加拿大，長年重視國際人權福祉，曾多次譴責中國大陸對待香港和新疆維吾爾族的壓迫手段。關慧貞上周六（27日）參加在溫哥華舉行的「六四民主行」紀念活動，和約200名民眾舉起抗議旗幟標語遊行至中國駐溫哥華領事館，並發表演講。關慧貞說，身為眾議員都會被針對，顯見普通民眾處境更艱難。

關慧貞向台灣中央社表示，不會被北京嚇倒而就此噤聲。她說：「我支持香港人、支持維吾爾人爭取基本人權，我和其他議員在國會投票支持對抗維吾爾遭種族滅絕的法案。」

（溫哥華太陽報/環球郵報/中央社）