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科索沃塞族示威者與北約士兵爆衝突　北約34兵受傷　斥示威者無端攻擊 (15:24)

科索沃北部塞爾維亞裔居民自上周五（26日）起連日示威，抗議鎮長由阿爾巴尼亞裔擔任，警民衝突延至周一（29日），駐當地的北約士兵與塞族示威者爆發衝突，最少34名北約士兵受傷，塞爾維亞方面稱有52名塞族人受傷。

北約駐科索沃部隊周一派兵進駐塞爾維亞北部，以保持當地和平。士兵看守3座行政大樓期間，與塞族示威者爆發衝突。意大利國防部表示，示威者向士兵投擲裝有釘、炮仗及石頭的汽油彈，造成14名意大利軍人受傷。匈牙利就表示，逾20名匈牙利軍人受傷，其中7人傷勢嚴重。

北約駐科索沃部隊發聲明譴責示威者的暴力行為，稱他們的士兵受到「無端攻擊」，「因燃燒裝置爆炸，他們遭遇骨折和燒傷」，形容「完全無法接受」。塞爾維亞總統武契奇則說，52名受傷塞族人中，其中3人重傷。

巴爾幹半島科索沃原屬塞爾維亞的一個自治省，阿爾巴尼亞裔人口佔九成以上，1999年6月科索沃戰爭結束後由聯合國託管。科索沃2008年宣布獨立，但塞爾維亞一直拒絕承認。今年4月科索沃北部塞族人聚居的4個行政區舉行地選，在塞族人杯葛下由阿族候選人囊括所有區長席位。當選的區長和警方上周五試圖進入塞族聚居區茲韋錢鎮（Zvecan）的行政大樓時，與塞族人發生衝突。武契奇當日簽署命令，將塞軍戰備狀態提升至最高級，並命令軍隊向科索沃方向緊急進發。

（CNN/路透社/衛報/中通社）

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