俄烏局勢｜「基輔日」基輔遭俄空襲　烏軍擊落逾40無人機 (14:40)

據悉每年5月最後一個周末或周日是「基輔日」，紀念逾1500年前建成基輔。基輔軍政機關首長波普科（Sergiy Popko）表示，俄軍企圖以無人機「慶祝」基輔日，俄軍發動多輪襲擊，基輔防空警報維持逾5小時。

俄媒則報道，俄羅斯境內多地上周六（27日）接連遭烏克蘭無人機襲擊。俄羅斯南部接壤烏克蘭的別爾哥羅德州（Belgorod）至少1死3傷。西北部特維爾（Tver）地區一個輸油管站亦遭兩架烏方無人機襲擊。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）上周六在Twitter發文稱，奪回領土時刻已臨，並上載影片顯示烏軍訓練片段，及多個相信是西方國家向烏克蘭提供的武器（包括由德國提供的坦克、美國火箭系統等）。

（路透社／法新社／CNN）