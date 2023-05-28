俄烏局勢｜「基輔日」基輔遭俄空襲　烏軍擊落逾40無人機 (14:40)

俄羅斯周日（28日）凌晨向烏克蘭首都基輔發動多輪空襲，至少1人死亡、3人受傷。烏克蘭官員表示，基輔防空系統擊落逾40架俄軍無人機，是夜空襲是俄烏戰爭爆發以來，基輔遭受最大規模無人機襲擊。
據悉每年5月最後一個周末或周日是「基輔日」，紀念逾1500年前建成基輔。基輔軍政機關首長波普科（Sergiy Popko）表示，俄軍企圖以無人機「慶祝」基輔日，俄軍發動多輪襲擊，基輔防空警報維持逾5小時。
俄媒則報道，俄羅斯境內多地上周六（27日）接連遭烏克蘭無人機襲擊。俄羅斯南部接壤烏克蘭的別爾哥羅德州（Belgorod）至少1死3傷。西北部特維爾（Tver）地區一個輸油管站亦遭兩架烏方無人機襲擊。
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）上周六在Twitter發文稱，奪回領土時刻已臨，並上載影片顯示烏軍訓練片段，及多個相信是西方國家向烏克蘭提供的武器（包括由德國提供的坦克、美國火箭系統等）。
（路透社／法新社／CNN）
The time has come to take back what belongs to us. pic.twitter.com/sH1Yrggg8U— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) May 27, 2023