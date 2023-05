俄烏局勢｜「基輔日」基輔遭俄空襲　烏軍擊落逾40無人機 (14:40)

據悉每年5月最後一個周末或周日是「基輔日」,紀念逾1500年前建成基輔。基輔軍政機關首長波普科(Sergiy Popko)表示,俄軍企圖以無人機「慶祝」基輔日,俄軍發動多輪襲擊,基輔防空警報維持逾5小時。

俄媒則報道,俄羅斯境內多地上周六(27日)接連遭烏克蘭無人機襲擊。俄羅斯南部接壤烏克蘭的別爾哥羅德州(Belgorod)至少1死3傷。西北部特維爾(Tver)地區一個輸油管站亦遭兩架烏方無人機襲擊。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內(Valery Zaluzhny)上周六在Twitter發文稱,奪回領土時刻已臨,並上載影片顯示烏軍訓練片段,及多個相信是西方國家向烏克蘭提供的武器(包括由德國提供的坦克、美國火箭系統等)。

The time has come to take back what belongs to us. pic.twitter.com/sH1Yrggg8U— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) May 27, 2023