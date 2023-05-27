俄烏局勢｜華爾街日報：李輝訪歐促俄烏停火　西方憂烏無法奪回俄佔領土 (18:06)

報道亦引述消息稱，李輝敦促歐洲在經濟上將中國視為美國以外的選項。有西方官員就質疑，中國與俄關係密切，能否有效擔任調解俄烏戰爭的角色，認為中俄可能在試探西方國家是否團結。

俄羅斯外交部表示，拉夫羅夫與李輝會面時，感謝中方在烏克蘭危機上審時度勢，高度稱讚北京有意為解決危機發揮的積極作用。拉夫羅夫同時批評烏克蘭及西方國家阻礙恢復和平談判。

中國外交部則稱，在烏克蘭危機問題上，李輝表示中方一貫遵循聯合國憲章宗旨和原則，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，按照事情本身的是非曲直決定自身立場，始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。中方將在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，同包括俄羅斯在內的各方加強交流對話，為政治解決烏克蘭危機作出實實在在的努力。

《環球時報》引述消息稱，俄羅斯總統普京暫時不會會見李輝。李輝連日訪問多國，會談均閉門進行，暫未有成果公布，據悉中方不期望立刻有外交突破。

（法新社/華爾街日報/俄羅斯衛星通訊社）